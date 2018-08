La economía europea creció un 0,4% en el segundo trimestre

Bruselas (EuroEFE).- El producto interior bruto (PIB) creció un 0,4 % en la eurozona y la Unión Europea (UE) durante el segundo trimestre de 2018, según una estimación con ajuste estacional publicada por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En el primer trimestre, el indicador había registrado un incremento del 0,4 % tanto en los 28 miembros de la UE como en los 19 países comunitarios que comparten la moneda única.

En términos interanuales, el PIB aumentó un 2,2 % tanto en la zona del euro como en toda la Unión, que habían asimismo registrado un alza del 2,5 % y 2,4 % respectivamente en relación al trimestre anterior.

Según las estimaciones de Eurostat, el crecimiento de este trimestre fue especialmente pronunciado en Europa del Este, con países como Rumanía (1,4 %), Eslovaquia (1 %), Polonia (0,9 %), Hungría (0,9 %), Lituania (0,9 %), Letonia (0,8 %) y Bulgaria (0,8 %) en cabeza.

Rumanía se encumbra como el país que más creció en la Unión Europea, apenas con una subida registrada del 0,1 % durante el primer trimestre.

En el resto de países mencionados, estas cifras suponen no obstante leves desaceleraciones respecto del crecimiento del trimestre anterior.

Otros países con buen rendimiento fueron Suecia (1 %), Chipre (0,8 %) y Países Bajos (0,7 %).

España aumentó un 0,6 %, una décima menos respecto al primer trimestre, y un 2,7 % respecto al segundo trimestre del año anterior.

