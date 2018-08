Francia y Alemania ven la unión monetaria más cerca

París (EuroEFE).- Los ministros de Finanzas francés, Bruno Le Maire, y alemán, Olaf Scholz, confían en que habrá "progresos muy concretos" en la unión monetaria y en la creación de un presupuesto para la eurozona antes de que acabe este año.

En una intervención ante la patronal francesa, Medef, Scholz subrayó que se encuentran ante "la oportunidad de tener éxito antes de final de año", mientras que Le Maire fue más lejos al aseverar que para cuando termine 2018 "habrá progresos muy concretos en la unión monetaria".

