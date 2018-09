La asignatura pendiente de la reforma del euro

Viena (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, inician este viernes el curso político en Viena abordando la reforma de la Unión Económica y Monetaria, asignatura que quedó pendiente en la cumbre de junio, cuando los líderes comunitarios les encargaron forjar un acuerdo el próximo diciembre.

"Es el comienzo de una estación cargada. Espero que trabajaremos muy duro en los próximos meses para llegar a un buen resultado en diciembre", apunta una fuente europea implicada en las negociaciones.

La reunión de los titulares del euro el viernes por la mañana abrirá el consejo informal -sin decisiones oficiales- que celebra la UE hasta el sábado en la capital austríaca. El jefe del Eurogrupo, Mario Centeno, hacía pública la agenda en su cuenta en Twitter.

On Friday, the #Eurogroup will welcome the Nobel prize laureate Christopher Pissarides and discuss his presentation on how to respond to the impact of automation in labour markets. Looking forward to a lively exchange of views. pic.twitter.com/Mk5cria8Jb — Mário Centeno (@mariofcenteno) September 5, 2018

Hace meses que los Estados debaten cómo reforzar el blindaje del euro aprovechando la recuperación, tras una década de remaches obligados por la crisis financiera.



"Creo que debemos seguir reformando la zona del euro porque sigue incompleta", manifestó Centeno en una conferencia la víspera en Viena.

I believe we need to continue reforming the Euro area because it remains incomplete. Speaking at the #Eurofi conference in Vienna on the Future of the #Euro area. pic.twitter.com/hELbQl64Ug — Mário Centeno (@mariofcenteno) September 6, 2018

"El euro está funcionando mejor hoy debido a las reformas, pero no podemos darnos el lujo de posponer las cosas hasta que la próxima crisis nos tome por sorpresa", advertía Centeno.

El plazo inicial para tomar decisiones concretas era la cumbre de junio pasado, pero, tras el "impasse" por las elecciones alemanas y con el foco puesto en la inmigración, los líderes se limitaron a pedir un acuerdo sobre los temas con más consenso en diciembre.

Para entonces, sus ministros deben definir cómo se reforzará el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE, el fondo de rescate de la eurozona), así como precisar el diseño del cortafuegos del Fondo Único de Resolución bancaria, que será proporcionado por el mismo MEDE y tiene por objetivo garantizar la financiación cuando Europa ordene intervenir un banco.

Un cortafuegos

Este viernes se centrarán en el cortafuegos, en particular en acordar los mecanismos para la toma de decisiones y estudiar si puede estar en marcha antes de 2024, la fecha fijada inicialmente.

Queda de lado por el momento el debate sobre el fondo de garantía de depósitos común, donde deben fijar una "hoja de ruta para empezar las discusiones políticas".

La segunda asignatura pendiente que centrará la reunión, ya el sábado y con los Veintiocho a la mesa, será la propuesta para introducir un impuesto del 3 % sobre la facturación por ciertos servicios de las grandes empresas digitales, una idea impulsada en primer lugar por Francia y que apoya, entre otros, España.

La presidencia austríaca de turno es poco optimista de cara al debate.

"Las posiciones de los Estados miembros no pueden estar más en desacuerdo. No es tarea fácil llevar a un denominador común", ha dicho el ministro austríaco de Finanzas, Hartwig Löger, antes del encuentro.

De hecho, este miércoles el Gobierno alemán tuvo que salir a desmentir una información publicada por el diario "Bild" que aseguraba que Berlín renunciaba a esta tasa, citando un documento interno.

"El Ministerio de Finanzas todavía persigue el objetivo de una fiscalidad justa de las compañías digitales", indicó en un comunicado, asegurando que el documento explora las opciones posibles y que el Ejecutivo aún no ha tomado una decisión.

Desde Francia, fuentes del Gobierno se apresuraron a subrayar que siguen "totalmente comprometidos con alcanzar un acuerdo antes de final de año", conscientes de que sin Berlín será aún más difícil sacarlo adelante.

Al margen de estos, otros temas sobre la mesa serán los riesgos de las criptodivisas, el futuro del Banco Europeo de Inversiones o las propuestas para destinar fondos del presupuesto a apoyar reformas estructurales y estabilizar la economía en casos de crisis.

Por Laura Pérez-Cejuela (edición: Catalina Guerrero)

