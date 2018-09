La UE quiere subir los impuestos este año a los gigantes de internet

Viena (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) se mostraron este sábado dispuestos a acordar este año un impuesto a las grandes empresas de internet, que tributan una cantidad muy inferior por el impuesto de sociedades que las empresas tradicionales.

La propuesta, sin embargo, está lejos de alcanzar la necesaria unanimidad por las dudas de varios países, incluida Alemania.

Day 2 of the informal meeting of #Ecofin ministers concludes with a discussion of the taxation of the digital economy, based on the proposal of the @EU_Commission from March 2018. At the end of the meeting, Austrian Finance Minister Hartwig Löger says #eu2018at #DigitalTaxation pic.twitter.com/5yT9TJR2aI — EU2018AT (@EU2018AT) 8 de septiembre de 2018

"Lo que hemos logrado hoy es el reconocimiento común de trabajar en una solución de corta duración hasta final de año, basada en la propuesta de la Comisión Europea", dijo el ministro de Finanzas austríaco, Hartwig Löger, cuyo país ostenta la presidencia de la Unión y acogió en Viena el consejo informal de ministros el pasado fin de semana.

Solo un 9,5 % por el impuesto de sociedades

Los Veintiocho buscan el modo de gravar la actividad de las grandes empresas digitales para paliar la disparidad que existe actualmente entre lo que pagan en impuesto de sociedades estas plataformas (9,5 %) y las empresas tradicionales (23,2 %).

El punto de partida para la discusión es una propuesta del Ejecutivo comunitario que plantea introducir un impuesto del 3 % sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas de internet que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE, que se aplicaría de forma temporal hasta adaptar la fiscalidad europea a estos nuevos modelos.

¿Cómo hacer que los gigantes digitales paguen más?

Los Estados coinciden en que debe darse respuesta a un problema que perciben los ciudadanos, tanto más de cara a las elecciones europeas de 2019, pero discrepan sobre el modo de hacerlo y, en particular, varios prefieren que la solución se pacte de forma global en el seno de la OCDE.

Para intentar salvar este escollo, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, propuso a sus socios introducir una "cláusula de extinción" que garantice que el impuesto europeo será reemplazado "tan pronto como haya una solución en la OCDE", una idea que ha generado consenso según la presidencia.

"La vincularemos a una cláusula de extinción, para destacar que será una solución de transición a nivel europeo, y de forma paralela trabajaremos en una solución de larga duración (...) pero estamos dispuestos a desarrollar una solución de corta duración", afirmó Löger.

Pero esta posible cláusula no es suficiente para convencer a todos en un dosier que necesita el apoyo de los veintiocho para salir adelante.

Irlanda, en contra del impuesto

Irlanda encabeza la oposición al impuesto, junto con Finlandia, Suecia y Dinamarca, mientras que Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido mantienen reservas pero se mostraron en esta reunión más abiertos que en las precedentes.

"Irlanda tiene gran preocupación por que la UE avance con la tasa digital de forma unilateral", dijo el ministro de Finanzas irlandés, Peter Donohoe, en un encuentro con algunos medios durante la reunión, admitiendo que algunos países "ven el riesgo de cambios en su recaudación".

Alemania, que inicialmente respaldó el impulso francés a la medida, había dejado traslucir esta semana sus dudas al respecto.

Al término de la reunión su homólogo galo había admitido que Berlín tiene "interrogantes", en particular sobre cómo evitar que las empresas reduzcan su base imponible, garantizar que pagan allí dónde generan valor y sobre el coste de recaudar la tasa, pero aseguró que darán respuesta a los mismos.

"En tiempos en que el populismo asciende en Europa tenemos que aportar respuestas y estas son decisiones políticas", advirtió Le Maire.

España apoya sin ambages la iniciativa. De hecho, la ministra de Economía, Nadia Calviño, informó a sus socios de que el Gobierno español prevé introducir esta tasa sobre la base de la propuesta de la Comisión aún cuando no exista consenso europeo.

La intención del Gobierno español no es esperar a que haya un acuerdo europeo o supranacional para adoptar las decisiones oportunas", dijo Calviño en rueda de prensa tras el encuentro, sin avanzar cuánto esperan recaudar con el impuesto dado que dependerá del diseño del mismo.

Pocos avances en la reforma del euro

Por su parte, la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en Viena se saldó con pocos avances sobre cómo reforzar su unión económica y monetaria; de hecho, no se materialiazron nuevos acuerdos políticos, más allá del compromiso de intensificar sus reuniones si quieren lograr algún progreso tangible en diciembre.

Los países del euro llevan meses aplazando el momento de tomar decisiones concretas sobre las medidas que deben tomar para evitar que la próxima crisis les pille tan desprevenidos como la que estalló en 2008. El pasado junio fue la última vez en la que los líderes de los socios comunitarios emplazaron a sus ministros a diseñar un acuerdo que puedan validar en diciembre.

A poco más de tres meses de esta cita y pese a que los debates se circunscriben a los puntos que partían con cierto grado de consenso, los ministros permanecen atascados en los detalles, mientras reconocen que necesitan algo que presentar a los ciudadanos antes de las elecciones europeas de 2019.

"De aquí a final de año me parece muy importante que lleguemos a algún progreso concreto, pero, más que el detalle, es enviar ese mensaje a los ciudadanos de compromiso con la profundización de la Unión Económica y Monetaria", dijo la ministra española de Economía, Nadia Calviño, en declaraciones a los medios tras la reunión informal en Viena.

Calviño defendió que el encuentro fue "positivo", puesto que se ha confirmado la voluntad de llegar a acuerdos en diciembre y se ha pactado fijar "una o dos" reuniones adicionales a las tres previstas de aquí a fin de año que pueden permitir lograrlos.

El Fondo Único de Resolución bancaria podría concretarse en diciembre

Por otra parte, subrayó, los ministros han avanzado sobre una "propuesta de compromiso" para definir el proceso de toma de decisiones y adelantar la puesta en marcha del denominado cortafuegos del Fondo Único de Resolución bancaria, un acuerdo que estaría al alcance para diciembre.

Discussions on making the #eurozone stronger are moving at pace. Today, the #Eurogroup focused on the #backstop for bank resolution, to help us deal with future crisis. We will prepare decisions by December — Mário Centeno (@mariofcenteno) 7 de septiembre de 2018

Esta red de seguridad es una bolsa de financiación alimentada con fondos públicos que complementaría la dotación que tendrá este Fondo (se nutre con contribuciones del sector financiero y tendrá unos 55.000 millones de euros) para garantizar que hay financiación suficiente si se da una quiebra bancaria que requiera intervención europea.

Por otro, estudian qué condiciones serían necesarias para que pueda estar en marcha antes de lo previsto (enero de 2024) y, aunque no se ha propuesto nueva fecha aún, Calviño señaló que se ha barajado 2021 como una posibilidad.

Perfilar el fondo de rescate europeo

Más allá de esta propuesta, hasta diciembre está previsto que los socios pacten también dar más poder al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate europeo, en la vigilancia económica de los países y futuros rescates.

Además, deben fijar un calendario para comenzar las discusiones políticas sobre un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos que las instituciones comunitarias consideran imprescindible, posición que comparte España, pero es inaceptable por el momento por socios como Alemania u Holanda.

En esta tesitura, los representantes de la Comisión Europea (CE) y del Banco Central Europeo (BCE) urgieron a los ministros a avanzar y les recordaron que los riesgos para la eurozona también son a corto plazo.

"Esto no va solo de discutir la visión a largo plazo para nuestra Unión Económica y Monetaria, sino de hacer la eurozona más resistente en el corto plazo. Dados los riesgos internacionales que vemos a nuestro alrededor, necesitamos una eurozona resiliente", dijo el miembro del directorio ejecutivo del BCE Benoît Coueré tras la reunión.

Por Laura Pérez-Cejuela (edición: Desirée García)

Para saber más:

► La UE deja para diciembre el grueso de la reforma del euro

► La asignatura pendiente de la reforma del euro