Tsipras anuncia rebajas fiscales en su primer programa postrescate

Atenas (EuroEFE).- El primer ministro griego, Alexis Tsipras, anunció este lunes su primer programa económico de la era postrescate, que contempla una serie de alivios fiscales y medidas sociales, entre las que figuran la rebaja del impuesto de sociedades y del IVA, pero con el compromiso de no abandonar la senda de la estabilidad fiscal.

En un discurso pronunciado desde la feria de Salónica, que tradicionalmente sirve de pistoletazo de salida para el nuevo curso político, Tsipras señaló que el programa servirá para impulsar la economía del país tras ocho años de crisis.

Alexis Tsipras in #TIF2018 presents vision for #Greece in new era. "Greece is now a different country, that stands on its own feet, based on its own powers & looks at the future with confidence & certainty"