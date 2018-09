La OCDE alerta de inflexión en el crecimiento europeo

París (EuroEFE).- La OCDE percibe signos de inflexión en el crecimiento en la Unión Europea (UE) a la vista de la caída de los indicadores compuestos avanzados de sus miembros, un deterioro más marcado en España que en los otros grandes países.

El indicador mensual para el conjunto de la zona euro descendió 14 centésimas, con retrocesos de 20 centésimas para España (a 99,23 puntos), de 16 para Italia (a 100,06), de 14 para Francia (a 99,49) y de 10 para Alemania (a 99,97), explicó en un comunicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

España, a la cabeza del retroceso

España es el único de esos cinco Estados que lleva cinco meses consecutivos por debajo del nivel 100, que marca la media de largo plazo en un indicador que mide, por anticipado (unos seis meses antes), cambios en la tendencia del ciclo económico.

En las cifras de julio, que se hicieron públicas este lunes, hubo bajas mensuales todavía más pronunciadas que las de España en otros países de la moneda única como Estonia (36 centésimas), Finlandia (34), Eslovenia (32), Irlanda (29) o Grecia (25).

