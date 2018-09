Nuevos billetes de 100 y 200 euros, en circulación en mayo de 2019

Fráncfort (Alemania) (EFE) .- Los nuevos billetes de 100 y 200 euros de la serie Europa entrarán en circulación de 28 de mayo de 2019 y completarán la segunda serie de billetes de euro, informó este lunes el Banco Central Europeo (BCE).

Como el BCE decidió dejar de producir el billete de 500 euros a partir de finales de este año y no incluirlo en la serie Europa, los nuevos billetes de 100 y 200 euros son los últimos de esta serie que va a presentar.

