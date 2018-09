¿Pactaron BMW, Daimler y VW no reducir las emisiones de sus vehículos?

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación formal para determinar si los fabricantes alemanes de vehículos BMW, Daimler y el grupo Volkswagen (VW) acordaron no competir en el desarrollo y aplicación de sistemas de reducción de emisiones nocivas.

"Si se prueba, esta colusión puede haber privado a los consumidores de la posibilidad de comprar coches menos contaminantes, a pesar de que la tecnología estaba disponible para los fabricantes", dijo en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

El posible pacto violaría las normas de Competencia europeas, que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas, incluidos los acuerdos que limitan o controlan los desarrollos tecnológicos, indicó la CE.

Reuniones sospechosas del "círculo de los cinco"

En octubre de 2017, la Comisión llevó a cabo inspecciones en las instalaciones de BMW, Daimler, Volkswagen y Audi (VW fabrica también las marcas Audi y Porsche) como parte de una investigación inicial sobre una posible connivencia en materia de desarrollos tecnológicos.

