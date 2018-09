Bruselas retira su demanda contra Irlanda por la ayuda fiscal ilegal a Apple

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) retirará la denuncia contra Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), después de que este país haya recuperado 14.300 millones de euros (13.100 más 1.200 millones en intereses) que Apple dejó de pagar en impuestos gracias a ventajas fiscales ilegales.

Así lo anunció en su cuenta de Twitter la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, quien dijo que el ministro irlandés de Finanzas había confirmado la "recuperación completa" de las ayudas ilegales, lo que permite a la Comisión "cerrar el proceso judicial para recuperarlas".

Today Irish Minister of Finance @Paschald confirmed the full recovery of €14 bn of illegal aid to Apple (unpaid taxes). Good. So we can close the Court action on recovery.