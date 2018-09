Bruselas pide a Ryanair que haga contratos locales a su tripulación

Bruselas (EuroEFE).- La comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, pidió este miércoles al consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, que aplique las normas europeas en materia de contratación a su tripulación y que pase "rápidamente" a hacer contratos locales.

Lo hizo en una reunión en Bruselas, celebrada a petición del empresario irlandés, en vísperas de que este viernes los tripulantes de cabina de la compañía secunden una huelga en España, Italia, Bélgica, Holanda, Portugal y Alemania con la que reivindican a la aerolínea que aplique la legislación laboral de cada país y no solo la irlandesa.

"El Tribunal de Justicia de la UE ha clarificado las reglas y ahora depende de la empresa aplicarlas y avanzar rápidamente hacia contratos locales", dijo Thyssen en un comunicado tras el encuentro.

