La UE pide a Italia que respete las reglas de déficit y evite una crisis

Roma/Bruselas (EuroEFE).- El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, advirtió este viernes de que el déficit del presupuesto italiano para 2019 acordado ayer por su Gobierno se sale de las reglas europeas.

Moscovici quiere negociar con Roma para evitar una crisis entre las dos partes, dijo en una entrevista radio-televisada por "RMC" y "BFMTV".

Las sanciones contra Italia "son teóricamente posibles", pero el comisario aclaró que no es eso lo que tiene en la cabeza y que aspira a "continuar el diálogo con las autoridades italianas" desde el conserjo ministros de Economía de la Unión Europea (Ecofin), al que debe acudir el titular italiano, Giovanni Tria, el próximo lunes.

Respeto a las reglas

"No tenemos interés en una crisis entre la Comisión Europea e Italia (...). Pero tampoco tenemos interés en que Italia no respete las reglas y no reduzca su deuda, que sigue siendo explosiva", comentó antes de recordar que supera el 130 % de su producto interior bruto (PIB).

Pierre Moscovici: "Je souhaite que l'on reprenne un chemin de désendettement. Ne comparons pas le budget français et le budget italien." pic.twitter.com/3MwcRVcOTq — RMC (@RMCinfo) 28 de septiembre de 2018

El comisario francés rechazó que el Ejecutivo italiano pueda defender su nuevo objetivo de un déficit del 2,4 % en 2019 haciendo notar que será inferior al que se espera en Francia, del 2,8 %, y eso por dos razones: Francia está en una dinámica de reducción del déficit y disminuyendo su déficit estructural, lo que redunda en un adelgazamiento de su deuda, al contrario que Italia.

Insistió en que los países del euro se han fijado "unas reglas para que la deuda pública no aumente" porque si crece "creamos una situación inestable para el momento en que la coyuntura marque una inflexión".

"Si los italianos siguen endeudándose, los tipos de interés van a subir", lo que significará que tendrán que consagrar más dinero al servicio de su deuda y por tanto tendrán menos fondos para los servicios públicos, recordó Moscovici.

¿Rechazo a los prespuestos italianos? Sería la primera vez

El comisario europeo avanzó que no reaccionará "en caliente" y que va a esperar al 15 de octubre, que es el plazo para la presentación de las proyecciones presupuestarias y de déficit.

Rechazarlas "es una posibilidad que está recogida en los textos" aunque "nunca se ha producido", indicó.

También subrayó que él no se pronuncia sobre el contenido del presupuesto, sino "sobre la estructura", y que se puede aumentar el gasto social, pero reduciendo otras partidas.

El responsable europeo se refirió a que "hay contradicciones" en el interior del Ejecutivo italiano, en alusión a que Tria había estado defendiendo limitar el déficit en 2019 en el 1,6 % del PIB, una cifra muy por debajo del 2,4 % anunciado ayer por la coalición que gobierna Italia.

Pierre Moscovici au sujet de l'Italie: "Quand un pays s'endette, il s'appauvrit" pic.twitter.com/ilYkwbDCL8 — RMC (@RMCinfo) 28 de septiembre de 2018

Di Maio dice que Italia no quiere enfrentamientos con la UE

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico de Italia, Luigi Di Maio, replicó que el Gobierno no quiere enfrentamientos con la UE por sus planes de elevar el déficit hasta el 2,4 % del PIB para 2019.

"Ahora empieza el diálogo con la UE y con los grandes inversores privados y no tenemos la intención de buscar un enfrentamiento", declaró Di Maio a los medios.

El Gobierno italiano pactó el jueves incrementar el déficit para el próximo año hasta el 2,4 % del PIB, tal y como pedían las dos formaciones que lideran el país, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la Liga, y en contra de las advertencias del ministro de Economía, Giovanni Tria, que no estaba dispuesto a subir el déficit por encima del 1,6 %.

Lo hizo en la elaboración del llamado Documento de Economía y Finanzas (DEF), que Italia redacta cada año, que expone el cuadro macroeconómico para el país para este 2018 y los objetivos para el próximo trienio.

Este DEF tiene que ser aprobado todavía por el Parlamento, donde el M5S y la Liga tienen mayoría.

Di Maio valoró que "las preocupaciones (de Moscovici) son legítimas", pero garantizó que el Gobierno trabaja para no perjudicar la economía del país.

Mala reacción del mercado italiano

En Italia, los inversores no han acogido con buen ánimo esta decisión y la bolsa de Milán pierde más de un 2 % dos horas después de la apertura, mientras que la prima de riesgo se está moviendo en torno a los 260 puntos, desde los 235 en los que cerró ayer, y la rentabilidad del bono a diez años ha crecido hasta el 3,16 %, del 2,89 % en el que acabó el jueves.

El presidente de la patronal italiana, Vincenzo Boccia, aseguró en Cernobbio (norte) que ahora el Gobierno italiano debe demostrar que sus decisiones de incrementar el gasto público revertirán en un crecimiento económico y en una disminución del paro.

Si no es así y se demuestra que las acciones del Ejecutivo se traducen en "solo gasto y derroche", prosiguió, entonces tendrán razón las instituciones europeas, que piden un mayor ajuste.

Partidos de la oposición han criticado al Gobierno por incrementar el déficit 0,8 puntos porcentuales más sobre el 1,6 % que defendía el ministro Tria como lo más conveniente.

"Incrementar el déficit es una locura. (...) Debemos estar preocupados", opinó el diputado de Forza Italia Alessandro Cattaneo, en las redes sociales.

Fare debito per la più grande e peggiore #manovra assistenzialista che l’Italia abbia mai visto è un colpo di grazia per l’economia e un macigno che peserà sulle teste dei nostri figli. Fermatevi. — Alessandro Cattaneo (@aleCattaneo79) 27 de septiembre de 2018

Para el coordinador del partido +Europa Benedetto Della Vedova, el ministro de Economía "intentó ser razonable para conducir a Italia a la zona de seguridad", pero cedió a las presiones del M5S y de la Liga.

Acuerdo tras tensiones en el seno del Gobierno italiano

Los dos miembros de la coalición que gobierna Italia, la Liga y especialmente el Movimiento Cinco Estrellas, acordaron este jueves elevar el techo de gasto tres veces por encima del anterior Ejecutivo de centroizquierda de Paolo Gentiloni, en una decisión que saldaba la feroz disputa entre los socios de gobierno.

"Acuerdo alcanzado con todo el Gobierno sobre el 2,4 %. Estamos satisfechos. Son las cuentas del cambio", señaló el portavoz citando a los dos vicepresidentes del Gobierno, Luigi Di Maio, líder del antisistema M5E, y Matteo Salvini, de la ultraderechista Liga.

#ManovraDelPopolo

Il coraggio emerge quando si crede veramente di essere nel giusto. Fare il bene del popolo è il mandato di questo #Governo. Fiero di farne parte. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. #redditodicittadinanza pic.twitter.com/jO8DFbZvvC — stefano vignaroli (@SVignaroli) 27 de septiembre de 2018

El independiente Tria termina cediendo

Tria, que hasta entonces había insistido en mantener el techo en el 1,6 %, aceptó finalmente el cambio en la reunión celebrada entre los principales responsables del ejecutivo para fijar el llamado Documento de Economía y Finanzas (DEF).

Los analistas esperan la reacción de los mercados a estos planes de elevación de gastos de un país con una elevada deuda pública, que supera el 130 % del producto interior bruto (PIB).

El anterior Gobierno del PD (centroizquierda) ya dejó redactado en abril de este año este plan macroeconómico, con los objetivos de crecimiento y déficit para el próximo trienio, pero la actual coalición populista, y especialmente el M5S, llegó al poder con promesas electorales que exigían aumentar el gasto.

Un "día histórico" para Di Maio

"Hoy es un día histórico. Hoy ha cambiado Italia", escribió el líder del M5E y ministro de Trabajo y Desarrollo Económico, Luigi Di Maio, en su cuenta de Facebook.

Oggi è un giorno storico! Oggi è cambiata l'Italia! Abbiamo portato a casa la #ManovraDelPopolo: https://t.co/8ENaEdG0fT — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 27 de septiembre de 2018

"Por primera vez, el Estado está de parte de los ciudadanos. Por primera vez no quita, sino que da. Los últimos son finalmente los primeros porque hemos sacrificado los privilegios y los intereses de loa potentados. Estoy feliz. Juntos hemos demostrado que cambiar el país se puede y que hay dinero", añadió.

Para el político antisistema, cuyo partido fue el más votado en las elecciones de marzo, "hemos traído a casa las cuentas del pueblo, que por primera vez en la historia de este país elimina la pobreza gracias al ingreso básico, para el cual hay 10.000 millones (de euros), y relanza el mercado del trabajo".

"La felicidad de millones de ciudadanos merece unos pocos números"

El acuerdo para elevar el techo de déficit se alcanzó durante una larga reunión de varias horas entre los dos vicepresidentes, el primer ministro, Giuseppe Conte, y el titular de Economía.

La reunión estuvo precedida por fuertes tensiones en el seno del Ejecutivo por las presiones de ambos líderes euroescépticos sobre Tria, para que aumentar ese techo de déficit hasta el 2,4 % y poder así aplicar las promesas electorales.

Antes de la reunión, Di Maio dejó claras sus líneas rojas: "no retrocederemos ni un milímetro sobre el ingreso básico universal... será un presupuesto valiente para la gente".

En la misma línea, Salvini apoyó superar el 2 % porque "el derecho al trabajo, a la felicidad de millones de ciudadanos merece unos pocos números".

El M5S prometió en campaña electoral un subsidio para los parados de 780 euros, la Liga apostó por una drástica bajada de impuestos, con una tasa única para todas las rentas del 15 %, y ambas formaciones defendieron reformar el sistema de pensiones para bajar la edad de jubilación, entre otros compromisos.

Por Victoria Hebrero (edición: Desirée García)

