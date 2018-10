La indisciplina italiana es un peligro para la eurozona, según Francia

Luxemburgo (EuroEFE).- El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, recordó este lunes a Italia que las normas europeas de disciplina presupuestaria son las mismas para todos los países de la eurozona y que la situación en uno de ellos puede afectar al resto, puesto que sus "futuros están ligados".

"Quiero ser muy claro en que hay reglas, y las reglas son las mismas para todos los Estados, porque nuestros futuros están ligados", dijo en una rueda de prensa previa a la reunión del Eurogrupo que se celebra este lunes en Luxemburgo, tras ser preguntado por la decisión del Gobierno italiano de elevar su déficit al 2,4 % del PIB en el próximo trienio.

El ministro galo destacó que el Gobierno francés ha tomado "medidas muy difíciles para cumplir con las reglas europeas", reduciendo su gasto y deuda públicos.

Su país, dijo, no lo ha hecho "para obtener la luz verde" de la Comisión Europea, sino por el convencimiento de que aplicar ciertas reformas laborales o tributarias será "bueno" y "eficiente" para la economía francesa.

Le Maire puntualizó, no obstante, que depende de la Comisión Europea hacer la evaluación del presupuesto italiano y que los Estados miembros confiarán en su análisis.

Compromiso para reforzar la eurozona

Preguntado sobre si la situación en Italia podría afectar a la estabilidad financiera del conjunto de la eurozona, Le Maire se limitó a señalar que "cuando todos los Estados miembros hacen todo lo posible para cumplir sus compromisos europeos esto lleva al refuerzo de la eurozona".

En este sentido, insistió en que si la eurozona quiere ser capaz de afrontar una nueva crisis financiera "todos los Estados miembros tienen que hacer un buen trabajo para tener una situación nacional mejor y al final un refuerzo global de la eurozona".

Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, aseguró que Italia "está en la mente de todos", si bien reconoció que la política presupuestaria de Roma no figura en la agenda de la reunión de titulares económicos de la eurozona de este lunes.

It is important to create a positive momentum when Italy presents its budgetary path, one that instils a positive market reaction & confidence in European partners. Interview with @Corriere@federicofubini https://t.co/zTonhOobGN