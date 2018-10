Italia, ¿dentro o fuera del euro?

Roma (EuroEFE).- La decisión del Gobierno italiano de aprobar unos presupuestos se saltan la disciplina comunitaria al aumentar el nivel de déficit por encima del umbral establecido por las autoridades de la Unión Europea (UE) han introducido el debate sobre si este país, uno de sus socios fundadores, podría abandonar el euro.

Mientras el presidente del Ejecutivo Italiano, Guiseppe Conte, sostiene que el euro es "irrenunciable", algunos, como el diputado de la ultraderechista Liga en el Gobierno Claudio Borghi, ya coquetean con la idea de una Italia con su propia moneda, capaz de resolver "muchos de sus problemas".

"Italia es un país fundador de la UE y la Unión monetaria y quiero reiterar que el euro es nuestra moneda y para nosotros es irrenunciable. Cualquier otra declaración que plantee diferentes valoraciones no tiene nada que ver con la política del Gobierno que presido y no está contemplada en el contrato en el que se basa esta experiencia gubernamental", aseguró Conte.

El primer ministro, apoyado por la alianza entre la ultraderechista Liga y el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S), defendió los que serán unos "presupuestos serios y valientes y destinados a apoyar el crecimiento para un desarrollo sostenible y de igualdad social".

Stiamo lavorando ad una #manovra economica che conterrà misure di giustizia ed equità sociale. Le persone in difficoltà sono il nostro primo pensiero, ve lo garantisco. pic.twitter.com/mDDfGTDcLT

Tensión en la Casa común

Conte intervino con este comunicado para calmar las aguas ante un momento de tensión y de cruce de duras declaraciones entre miembros del Gobierno y de la Comisión Europea tras el anuncio de Italia de aumentar el objetivo del déficit al 2,4 % del PIB para implementar unos presupuestos expansivos.

El primer ministro subrayó que Italia está preparando "el más grande plan de inversiones de la Historia italiana sumando otros 15 millones en los próximos 3 años a los 35 ya previstos en los próximos 15 años" para dar al país "infraestructuras modernas y seguras y un laboratorio permanente de modernidad y desarrollo".

"Respetamos nuestras prerrogativas soberanas y también respetamos la instituciones de la UE que hemos contribuido a fundar y que es nuestra Casa común", destacó.

Por ello, "comenzamos a dialogar con las instituciones europeas con serenidad y respeto de los roles, confiados en poder demostrar, con documentos en la mano, lo bueno del trabajo que hemos hecho hasta ahora".

Nueva perspectiva fuera del euro

Por su parte, Borghi, responsable económico de la Liga, aseguró este martes que "Italia con su propia moneda resolvería muchos de sus problemas".

Notare: per aver detto la stessa cosa che ripeto ogni giorno: "io sono convinto che l'Italia starebbe meglio con la sua moneta PERÒ la cosa non è nel contratto di governo". Ovviamente la seconda parte non si cita.