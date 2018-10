Nuevas normas de la UE contra el blanqueo de dinero

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) dio este jueves el visto bueno definitivo a nuevas normas para castigar los delitos de blanqueo de dinero que establecen, entre otras medidas, mínimos para las condenas a prisión o la posibilidad de hacer recaer la responsabilidad también sobre sociedades.

Los 28 Estados miembros de la Unión aprobaron una directiva, cuyo objetivo es complementar la que ya existe para prevenir el uso del sistema financiero para el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo con medidas relativas a las leyes de enjuiciamiento criminal.

La nueva normativa establece estándares comunes en toda la UE para los delitos de lavado de dinero, como que las penas máximas de prisión que puedan imponerse por este tipo de delitos sean de al menos cuatro años.

