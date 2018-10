Alemania propone la creación de un seguro de paro europeo

Berlín (EuroEFE).- La creación de un seguo de desempleo europeo puede ser un buen antídoto contra el creciente populismo en la Unión Europea (UE). Así lo cree el ministro de Finanzas y vicecanciller alemán, Olaf Scholz, que ha propuesto impulsar un subsidio europe financiado con aportes de todos los estados miembros.

En el documento de Scholz, al que han tenido acceso diversos medios alemanes y que se difundió este miércoles, el ministro sostiene que una mejor protección contra el paro es esencial para detener el ascenso de la derecha populista en Europa.

