Italia sale del pacto de estabilidad de la UE "por necesidad"

Roma (EuroEFE).- El Gobierno italiano defiende sus presupuestos para 2019, que prevén ampliar el gasto público, y dijo que sus previsiones han sido "una decisión difícil pero necesaria", en la carta enviada a la Comisión Europea (CE) y difundida este lunes.

"El Gobierno italiano es consciente de haber elegido una dirección de la política presupuestaria que no está en línea con las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ha sido una decisión difícil pero necesaria a la luz del persistente retraso en la recuperación", se lee en la misiva.

En ella, el ministro de Economía, Giovanni Tria, ofrece explicaciones sobre las cifras que causan preocupación a Bruselas, como un elevado déficit, y desea que sean "suficientes" para calmar los temores.

Tria asegura que el Presupuesto para el próximo año "no expone a riesgos la estabilidad financiera de Italia ni la de otros países de la Unión Europea".

"De hecho, creemos que el reforzamiento de la economía italiana va en interés del conjunto de la economía europea", agrega la carta.

Bruselas habla de incumplimiento serio

La CE confirmó que ha recibido dicha carta, tras haber advertido a Roma el jueves pasado de que su borrador de cuentas para 2019 supone un "incumplimiento particularmente serio" de las normas comunitarias por el aumento del gasto y la deuda públicos que prevé.

Tria tranquiliza a la Comisión señalando que el Ejecutivo tomará medidas si sus predicciones sobre el impacto de estas cuentas no se cumplen.

"Si la relación entre el déficit y el PIB y la deuda y el PIB no evolucionan en línea con el plan, el Gobierno se compromete a intervenir, tomando las medidas necesarias para que los objetivos indicados se respeten rigurosamente", subraya el titular de Economía.

El Ejecutivo italiano formado por el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga ha fijado un objetivo de déficit para el año que viene del 2,4 % del producto interior bruto (PIB), el triple de lo estimado por el anterior Gobierno, que pronosticó que sería del 0,8 % para 2019.

El Ejecutivo italiano argumenta que quiere alzar el gasto público para poder aplicar promesas electorales que, según pronostica, fomentarían el crecimiento económico de Italia en un 1,5 % del PIB para el próximo año, alejado del 1 % que prevé el Fondo Monetario Internacional para el país.

Italia quiere seguir en el euro

Los vicepresidentes del Gobierno italiano, Luigi Di Maio y Matteo Salvini, líderes del antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, afirman que no quieren salir de la UE ni del euro, pese a defender un techo de déficit superior al establecido por Bruselas.

"No hay ninguna voluntad de salir de la UE o de la moneda única. Estamos bien en la UE, donde queremos modificar las normativas", dijo Salvini en una rueda de prensa el sábado, tras lo que cedió la palabra a Di Maio, que señaló que, "mientras dure el Gobierno, no habrá ninguna intención de dejar la UE o la zona euro".

El pasado 18 de octubre, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, dijo en Roma que no quiere una Italia fuera del euro, y pidió diálogo entre el Gobierno italiano y las instituciones comunitarias para llegar a un entendimiento sobre el Presupuesto de este país para 2019.

Por su parte, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, quiso reforzar la posición del Ejecutivo que preside respecto al proyecto europeo y garantizó que Italia está cómoda en la UE, aunque matizó que reclama la soberanía para adoptar las políticas internas que considere necesarias en materia fiscal con la intención de impulsar el crecimiento.

"Queremos tener un diálogo leal en el marco de una relación constructiva y serena" con la CE, apuntó el primer ministro.

Con la #ManovraDelPopolo stiamo mantenendo le promesse fatte! Ieri dicevano che era impossibile. Oggi dicono che non si doveva fare. Domani rimarranno in silenzio. Orgoglioso del lavoro che stiamo facendo per il popolo italiano pic.twitter.com/zmp6Peni03