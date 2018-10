El crecimiento se ralentiza en la eurozona y la UE

Bruselas (EuroEFE).- El Producto Interior Bruto (PIB) creció un 0,2 % en la eurozona y un 0,3 % en el conjunto de la Unión Europea (UE) en el tercer trimestre del año en comparación con el trimestre previo, un incremento en ambos casos menor que el registrado entre marzo y junio, según la primera estimación preliminar difundida este martes por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Entre marzo y junio pasados, el PIB se incrementó un 0,4 % en los países del euro y un 0,5 % en los Veintiocho.

En comparación con el tercer trimestre de 2017, el PIB ajustado estacionalmente aumentó un 1,7 % en la eurozona y un 1,9 % en la Unión Europea entre julio y septiembre.

El incremento interanual en el trimestre previo había sido del 2,2 % y del 2,1 %, respectivamente.

Eurostat prevé publicar los datos revisados del tercer trimestre el próximo 14 de noviembre y las cifras definitivas del PIB y sus principales agregados el 7 de diciembre.

