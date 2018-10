El paro se mantiene en la eurozona en su nivel más bajo desde noviembre 2008

Bruselas (EuroEFE).- La tasa de desempleo se mantuvo estable en la eurozona el pasado mes de septiembre respecto a agosto en el 8,1 %, lo que supone el nivel de paro más bajo en los países del euro desde noviembre de 2008, informó este lunes la oficina estadística europea, Eurostat.

El dato de septiembre para el conjunto la Unión Europea (UE) fue del 6,7 %, también inalterado respecto al mes precedente, lo que supone la cota más baja desde que la Comisión Europea (CE) comenzó a medir la serie histórica en enero de 2000.

"La tasa de desempleo de la UE ha estado disminuyendo a un ritmo constante durante los últimos dos años, y se encuentra en su nivel más bajo desde abril de 2008. El desempleo juvenil se encuentra en el nivel más bajo jamás registrado. Esto demuestra que nuestros esfuerzos para impulsar el empleo son inclusivos", comentó a Efe la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen.

Good sign that unemployment continues to drop. We will keep up our efforts to help people into jobs. Next week we are launching 3rd edition of #EUVocationalSkillsWeek. #VET is a smart choice, for young people & adults, leading to high-quality jobs and increased employability. https://t.co/VbJApu0UvG