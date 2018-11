Presidente italiano pide al Gobierno que dialogue con Bruselas sobre Presupuestos

Roma (EuroEFE).- El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, ha pedido al Gobierno italiano que apruebe unos presupuestos para 2019 que no lleven a una inestabilidad financiera y que dialogue con la Comisión Europea (CE) para llegar a un entendimiento.

La Jefatura del Estado publicó este jueves una carta que Mattarella envió el miércoles al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en la que hacía estas consideraciones.

Mattarella firmó el proyecto de presupuestos para 2019 que el Ejecutivo italiano, formado por el antisistema Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga, aprobó en las últimas horas, y que ahora inicia su tramitación en el Parlamento para su aprobación, prevista antes de finales de año.

En la carta, el presidente de Italia insta al Gobierno "a que desarrolle, incluso durante el debate parlamentario, un diálogo constructivo con las instituciones europeas".

Mattarella pide a la administración del jurista Conte que el plan presupuestario para el próximo año "defienda los ahorros de los italianos, refuerce la confianza de las familias, las empresas y los operadores económicos, y aleje a Italia de la inestabilidad financiera".

Alerta así de los riesgos de que Italia fomente una relación difícil con las instituciones europeas, si insiste en mantener el actual plan presupuestario que la Comisión ha rechazado por considerar que incumple las normativas comunitarias.

La CE rechazó el 23 de octubre el borrador que había presentado Italia en una decisión sin precedentes y el país tiene ahora de plazo hasta el 13 de noviembre para enviar un nuevo documento.

With regret, @EU_Commission has no alternative but to request #Italy to revise its draft budget plan for 2019. We are entrusted by Member States to uphold mutual commitments and common interest of the euro area. This is our duty. My press remarks: https://t.co/unIkxY30AC pic.twitter.com/UyXaSuFzOh