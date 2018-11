Más de 20 millones de turistas británicos podrían rechazar viajar a Europa por el "brexit"

Londres (EuroEFE).- Más de veinte millones de turistas podrían dar la espalda a Europa como destino vacacional el próximo verano si finalmente el Reino Unido abandona la Unión Europea (UE) sin un acuerdo, según un estudio divulgado por la World Travel Market (WTM).

If the UK crashes out of the European Union without a trade agreement, millions of Brits will stay at home and not book overseas holidays, according to global market research provider, @Euromonitor International https://t.co/JGYF4HOPO0 #WTMLDN #IdeasArrivesHere