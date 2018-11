El BCE insta a doce bancos a reforzar su capital

Bruselas (EuroEFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, instó a doce bancos de la eurozona, entre ellos algunas de las principales entidades de ese área como Deutsche Bank, a reforzar su capital tras los test de estrés publicados el viernes pasado.

"Los bancos con unos ratios de capital de calidad en el escenario adverso por debajo del 9 % muestran una posición de capital más débil, aunque todavía satisfactoria", declaró el exministro español de Economía en una conferencia en Bruselas.

En ese sentido, señaló que las doce entidades que se encuentran por debajo de la marca del 9 %, las cuales representan "casi el 40 %" de todos los activos del sector, "deberían incrementar su robustez y fortalecer las posiciones de capital para afrontar desafíos en el futuro y, por tanto, serán monitorizadas de cerca".

BBVA y Sabadell, entre los bancos señalados

En ese grupo que cita Guindos figuran entidades españolas como el BBVA (8,80 % de capital de calidad exigido) y Sabadell (7,58 %), aunque ambas entidades aclararon el viernes que sus ratios de capital son superiores teniendo en cuenta las acciones llevadas a cabo este año.

De hecho BBVA sería el banco más solvente de los grandes españoles en el peor escenario de los test de estrés si estos tuvieran en cuenta que el grupo se ha desprendido ya de su negocio en Chile, lo que elevaría su ratio de capital de máxima calidad hasta el 9,3 % a finales de 2020.

En el caso de Sabadell, la venta de su negocio en Estados Unidos y ahorros de costes, entre otras acciones, le permitirían elevar su ratio de capital de máxima calidad "fully loaded" hasta el 8,39 %, aunque seguiría estando por debajo del 9 % recomendado por De Guindos.

Lo mismo que otros grandes bancos del área del euro como los franceses BNP Paribas (8,64 %) y Société Générale (7,61 %) o el alemán Deutsche Bank (8,14 %).

