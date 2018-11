Bruselas rebaja el crecimiento de España y de la eurozona

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) rebajó su proyección de crecimiento para España en dos décimas tanto en 2018 como en 2019, hasta el 2,6 % y 2,2 %, respectivamente, según sus previsiones macroeconómicas de otoño publicadas este jueves, en la que también revisa su previsión de crecimiento en la eurozona al 1,9 % en el año que viene, mientras que para 2020 pronosticó que la subida del PIB se ralentizaría aún más y llegaría al 1,7 %.

Growth in euro area: forecast to ease from 10-year high of 2.4% in 2017 to 2.1% in 2018 before moderating further to 1.9% in 2019, and 1.7% in 2020.



Same pattern is expected for EU27: 2.2% in 2018, 2.0% in 2019, and 1.9% in 2020.https://t.co/fRe13nc5fC #ECForecast pic.twitter.com/t50o3qbhyI