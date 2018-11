Bruselas (EuroEFE).- Dar un empujón a la reforma del euro. Es el motivo que reúne este lunes a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo), un encuentro sobre el que planeará la incertidumbre por el desafío de Italia a Bruselas a cuenta de su presupuesto.

Doorstep by the #Eurogroup President @mariofcenteno ahead of the extraordinary Eurogroup meeting. "I called the ministers today to cover a few important aspects of the Euro area reform we still have to deal with" #budget #ESMreform pic.twitter.com/yHNQlsAlvH