Francia y Alemania defienden un presupuesto para la eurozona

Bruselas (EuroEFE).- El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, y su homólogo alemán, Olaf Scholz, han defendido este lunes ante el resto de titulares de la eurozona su iniciativa de presupuesto para el área de la moneda única, propuesta que cuenta con la simpatía de España, pero genera dudas en otros países.

"Es una importante adición a nuestras discusiones, que ya comenzaron sobre la base de las propuestas de la Comisión Europea. Desde luego, se necesitará más trabajo en el diseño de posibles instrumentos (...) y su articulación con el presupuesto de la Unión Europea", dijo sobre la propuesta el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, tras la reunión en Bruselas.

Highlights of today's #Eurogroup meeting on 19 November in #Brussels on the #BankingUnion and #ESMreform with @mariofcenteno #EC @pierremoscovici and @ESM_Press #Regling pic.twitter.com/cYeQ4nwLNa