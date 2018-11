Bruselas considera justificado sancionar a Italia por su presupuesto

Bruselas/Roma (EuroEFE).- Está justificado abrir el procedimiento de déficit excesivo a Italia, según argumentó este miércoles la Comisión Europea (CE), por su elevada deuda pública y porque el déficit estructural seguirá creciendo durante 2019 con los presupuestos presentados por Roma.

El Ejecutivo comunitario recordó que el Consejo de la Unión Europea (los países) pidió a Roma reducir su déficit estructural en un 0,6 % del PIB durante 2019 y señaló que, sin embargo, con el segundo plan presupuestario italiano enviado a Bruselas ese indicador crecería en torno a un 1 % del PIB.

"Estos números hablan por sí mismos. Así que con pesar, hoy confirmamos que nuestra evaluación sobre el borrador del plan presupuestario de Italia supone un incumplimiento particularmente grave de las recomendaciones del Consejo", dijo el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis, durante una rueda de prensa en la que se presentó la opinión de Bruselas sobre las cuentas.

Dombrovskis indicó que se debería considerar que Italia no cumplirá con los requisitos de reducción de la deuda pública y, por tanto, "concluimos que la apertura de un procedimiento de déficit excesivo por la deuda está justificado".

En última instancia, ese proceso podría suponer sanciones de entre el 0,2 % y el 0,5 % del PIB italiano (entre 3.450 millones de euros y 8.625 millones, aproximadamente).

Sin embargo, la CE no puede pedir la apertura formal del procedimiento hasta recibir el respaldo del Consejo (los países), algo con lo que hasta ahora ha contado en el caso italiano.

