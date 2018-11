El Presupuesto español, en riesgo de incumplir las normas comunitarias

Bruselas, 21 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) advirtió este miércoles de que el borrador de Presupuestos Generales para 2019 remitido por el Gobierno de España está en riesgo de incumplir las normas europeas de disciplina fiscal por desviarse "significativamente" del ajuste exigido y no cumplir con las normas de reducción de deuda.

La Comisión añadió en un comunicado que está previsto que el déficit español baje de la barrera del 3 % del PIB considerado excesivo el año próximo, por lo que el país saldrá del brazo correctivo del proceso por déficit excesivo y pasará a estar en el lado preventivo de este procedimiento de vigilancia comunitaria.

