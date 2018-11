La UE y Argentina constatan su "cercanía de posiciones" antes del G20

Buenos Aires (EuroEFE).- Los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea, Donald Tusk, y Jean-Claude Juncker, han constatado su "cercanía de posiciones" con el mandatario argentino, Mauricio Macri, en la víspera del comienzo de la Cumbre del G20 que se celebra desde este viernes en Buenos Aires.

El encuentro se produjo para "revisar la agenda del G20 y discutir el estado de las relaciones bilaterales y asuntos globales", y recordaron que Argentina y la UE "han trabajado juntas para apoyar el multilateralismo y un orden mundial basado en reglas".

Clima, democracia y Derechos Humanos

Desde la UE también subrayaron el consenso "sobre la importancia de abordar el cambio climático y de promover la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible".

Los dirigentes repasaron asimismo el estado de las negociaciones del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, "en el que ambas partes siguen muy comprometidas".

Meeting with President @mauriciomacri ahead of #G20Summit in Buenos Aires. Werner Hoyer’s signing of more @EIB investment projects in Argentina was appreciated by all. pic.twitter.com/4CsrvO3rsD