El Eurogrupo logra un acuerdo para reformar la eurozona

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) cerraron este lunes un acuerdo para reforzar la Unión Económica y Monetaria frente a futuras crisis, tras una maratoniana jornada de negociaciones, de modo que los líderes europeos podrán abordar este pacto en su cumbre de mediados de mes.

"El Eurogrupo ha terminado después de 18 horas. Tenemos un acuerdo sobre la reforma del área del euro", dijo en un mensaje en Twitter el portavoz, Luis Rego.

#Eurogroup is over after 18h. We have a deal on euro area reform. Press conference at 8.45 pic.twitter.com/iM40C83PvG

La reunión comenzó este lunes a las 13.00 horas (12.00 GMT) y se prolongó hasta pasadas las 8.00 horas (7.00 horas) del martes.

Ha sido una negociación muy dura, pero el resultado es un gran avance en algunos temas clave", dijo poco después el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, en una rueda de prensa.

Nuevo fondos para la resolución y recate bancarios

Los ministros, explicó, han llegado a un acuerdo para poner en marcha el cortafuegos del Fondo Único de Resolución bancaria y sobre la reforma para dar más poder al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate europeo, al tiempo que se abren a seguir trabajando sobre la idea de un presupuesto de la eurozona.

En cuanto al MEDE, el Eurogrupo aprobó darle más poder en la vigilancia económica de los países, respaldando el acuerdo de cooperación al que ha llegado con la Comisión, que ahora tiene exclusivamente esta competencia.

At the end of a near 19h long meeting, the #Eurogroup reached a breakthrough on the backstop to bank resolution, @ESM_Press role and precautionary tools and EZ budget #deepeningEMU pic.twitter.com/G25hwYuaxP