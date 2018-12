La UE no logra aprobar el impuesto a las empresas digitales

Bruselas/Helsinki (EuroEFE).- Los ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea (UE) fueron incapaces de alcanzar este martes la unanimidad necesaria para aprobar un impuesto a las empresas digitales que debaten desde hace meses y al que se oponen países como Irlanda y Suecia.

En un primer momento, la Comisión Europea (CE) había planteado un impuesto del 3 % sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las compañías de Internet que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE, y se aplicaría de forma temporal.

El objetivo era paliar la disparidad que existe entre lo que pagan en concepto de impuesto de sociedades estas plataformas digitales (9,5 %) y las empresas tradicionales (23,2 %), mientras se busca una solución global definitiva para gravar estos nuevos modelos económicos en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sin embargo, ante las dificultades para alcanzar un consenso, Francia y Alemania plantearon en la noche del lunes al martes reducir el alcance de la propuesta inicial para que solo grave la facturación por servicios publicitarios, al tiempo que amplía hasta marzo el plazo en que esperan que lo apruebe la UE.

Así, se dejan fuera los servicios de intermediación entre usuarios y la venta de datos de usuarios.

En cuanto a la adopción del gravamen, París y Berlín instan a adoptar la directiva "sin retraso y en cualquier caso antes de marzo de 2019 como muy tarde", pero apuntan que esta solo entraría en vigor el 1 de enero de 2021 si para entonces no se ha acordado una solución global en la OCDE.

Irlanda, Suecia y Finlandia siguieron hoy manteniendo su negativa al impuesto digital, mientras que Estonia rechazó la idea francoalemana.

España seguirá adelante con su tasa digital

La ministra española de Economía, Nadia Calviño, aseguró que España seguirá adelante con su plan de aprobar un impuesto nacional a las empresas digitales.

"Claramente, en la reunión he expuesto que el Gobierno de España tiene intención de seguir adelante y de proponer una tasa sobre determinados servicios digitales que tiene un ámbito más amplio que el que se ha planteado esta mañana", declaró Calviño durante una rueda de prensa posterior a la reunión de titulares económicos de la UE celebrada este martes en Bruselas.

La ministra señaló que el Gobierno de España no se pronunciará sobre el nuevo posible impuesto para toda la UE hasta que haya analizado "cuáles son las implicaciones" y visto "cuál es el proceso y el desarrollo de las discusiones sobre esta propuesta si al final sale adelante".

"En todo caso, estamos hablando siempre de armonización mínima y, por tanto, se contempla explícitamente que los Estados miembros pueden ir más allá si así lo desean, así que no hay ninguna razón para que cambiemos nuestra hoja de ruta en este tema", añadió.

Calviño precisó que "la mayoría de los Estados miembros ha pedido tiempo para estudiarla"

En su opinión, la propuesta de Berlín y París no tiene la "ambición" prevista.

La patronal europea ve "riesgos" en la tasa digital

Por su parte, la patronal europea BusinessEurope advirtió a la UE de los "riesgos" para las empresas, los empleos y las inversiones de adoptar de forma unilateral un impuesto a las compañías digitales en el club comunitario.

"Estamos preocupados porque la propuesta de la Comisión Europea para un impuesto digital como solución de corto plazo rompe con la convención internacional de tasar los beneficios de las empresas, no los ingresos", declaró el director general de BusinessEurope, Markus J. Beyrer, en una carta enviada al ministro austríaco de Finanzas, Hartwig Löger, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Beyrer añadió que la iniciativa "corre el riesgo de incrementar la doble imposición a las empresas, así como de dañar nuestra competitividad, empleos e inversiones si se aplica de forma unilateral en la Unión Europea".

Business Europe considera que el argumento de la Comisión Europea (CE) de que las empresas digitales pagan la mitad de impuestos que las compañías tradicionales en el club comunitario "no resiste el escrutinio".

El sector tecnológico, motor de la economía europea

El fuerte crecimiento de la inversión en tecnología, que vuelve a batir récords en 2018, ha convertido a este sector en el motor de la renqueante economía europea, con una tasa de crecimiento que quintuplica a la del resto de industrias, según un informe presentado este martes en Helsinki por la firma Atomico.

En su Informe sobre la Situación del Sector Tecnológico Europeo, la citada sociedad de capital riesgo, con sede en Londres, destaca que la economía europea apenas ha crecido un 0,2 % a partir del tercer trimestre del año, mientras que el conjunto de las compañías tecnológicas europeas lo ha hecho al menos cinco veces más.

"El informe de este año sugiere que, por varios motivos, este motor será cada vez más potente. La importancia de la tecnología para el conjunto de la economía no hará más que aumentar", afirman los autores del documento.

Según este estudio anual, presentado en la feria tecnológica Slush de Helsinki, las inversiones en este sector en Europa han alcanzado en lo que llevamos de año la cifra récord de 23.000 millones de dólares (unos 20.200 millones de euros), un 21 % más que en 2017.

El crecimiento es especialmente espectacular si se compara con el capital invertido en las compañías tecnológicas europeas hace tan sólo cinco años, cuando la cifra apenas llegó a los 5.000 millones de dólares (4.300 millones de euros).

El país europeo que más inversiones ha atraído en tecnología es el Reino Unido, con cerca de 26.000 millones de dólares (unos 23.000 millones de euros) acumulados desde 2013, casi el doble que Alemania y muy por encima de Francia, Suecia y España, que cierra el quinteto de cabeza con 3.800 millones de dólares (3.350 millones de euros).

Según Atomico, en 2018 un total de 17 compañías tecnológicas europeas superaron el umbral de los mil millones de dólares de valor de mercado, lo que en la jerga de las empresas emergentes se conoce como "unicornios".

Este mismo año, cuatro compañías europeas -Spotify, Farfetch, Adyen y Elastic- salieron a bolsa y lograron superar los 5.000 millones de dólares (4.400 millones de euros) de capitalización bursátil en su primer día de cotización.

Talento europeo

En cuanto a la fuerza laboral, Atomico señala que el sector tecnológico está atrayendo a un número creciente de profesionales, tanto jóvenes desarrolladores como experimentados ejecutivos procedentes de otras industrias.

Si en su informe de 2017 la firma británica alertaba de que Europa se enfrentaba a una "guerra por el talento", este año asegura que el viejo continente "ha descubierto cómo movilizar de manera efectiva sus grandes fondos de talento".

