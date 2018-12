La Eurocámara propone nuevas medidas fiscales para que las digitales paguen más

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) ha propuesto reducir el importe de los ingresos que pueden quedar exentos de tributación de las compañías digitales y extender el alcance de los nuevos gravámenes a estas empresas más allá de lo propuesto por la Comisión Europea (CE).

Semanas después de que los ministros de Finanzas y Economía de la UE fueran incapaces de consensuar un impuesto a las empresas digitales, los eurodiputados aprobaron dos proyectos legislativos, uno centrado en adaptar la tributación de las empresas con una significativa presencia digital y otro en gravar los ingresos de servicios digitales.

