Los líderes de la UE acuerdan reforzar la eurozona frente a futuras crisis

Bruselas (EuroEFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) dieron este viernes su visto bueno al acuerdo para reforzar la eurozona frente a posibles futuras crisis, que incluye medidas para mejorar la respuesta ante quiebras bancarias y dar más poder al Mecanismo Europeo de Estabilidad, el fondo de rescate.

En la declaración adoptada en la cumbre del euro, los líderes comunitarios -salvo el Reino Unido- piden también empezar a trabajar en un "instrumento presupuestario para la convergencia y la competitividad en la eurozona", cuyas características quieren tener acordadas en junio de 2019.

La eurozona ha sido el tema central de la segunda jornada de la cumbre de la UE, que ayer fue copada por la aprobación del acuerdo del "brexit".

At today's #EuroSummit , EU leaders are expected to take concrete decisions on the way forward on deepening #EMU https://t.co/WJ1JfQXb5U pic.twitter.com/SHOTMvnijr

Hacia un presupuesto comunitario

Durante la cumbre, los líderes pidieron por primera vez a sus ministros que inicien los trabajos para diseñar un instrumento presupuestario para la eurozona, que sirva para reducir las divergencias económicas entre los Estados y mejorar su competitividad.

"En solo unas semanas hemos pasado de 'imposible' a 'probable' en términos de un presupuesto para la eurozona", afirmó con anterioridad el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, en referencia a una idea que fue impulsada por Francia con Alemania, pero que genera recelos en Holanda, los países nórdicos, los bálticos y algunos centroeuropeos.

I met the @ecb President Mario Draghi this morning ahead of the Euro Summit. Good exchange of views on the next steps for euro area reform. #EUCO #deepeningEMU pic.twitter.com/KZwRyaAgvX