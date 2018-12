Italia rectifica sus presupuestos para enviárselos a Bruselas

Roma (EuroEFE).- El Ejecutivo italiano cerró en la madrugada del domingo varios puntos pendientes en la revisión de los Presupuestos solicitada por la Comisión Europea (CE), que rectifican el déficit al 2,04 % del Producto Interior Bruto (PIB), inferior en casi cuatro décimas a la primera propuesta, informaron fuentes del Gobierno.

En la reunión, que concluyó de madrugada, participaron el presidente del Gobierno, Giuseppe Conte; el ministro de Economía, Giovanni Tria, y los dos vicepresidentes y líderes de los partidos que conforman el Gobierno, Luigi di Maio (Movimiento 5 Estrellas) y Matteo Salvini (Liga).

A la salida de la sede del Gobierno, Salvini anunció "el acuerdo sobre todos los puntos" y que se "encontraron también las reducciones fiscales para llegar a los límites probablemente que aprobará Bruselas".

Tras el rechazo de Bruselas de los presupuestos italianos, en los que se preveía que el déficit alcanzase el 2,4 % del PIB para poder implementar algunas medidas sociales, y el anuncio de que se abriría un procedimiento de infracción, el Gobierno italiano cedió y comenzó la revisión de sus cuentas.

Italia hace los deberes

El pasado miércoles, Conte se reunió con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y presentó una nueva propuesta que rebajaba el déficit al 2,04 %.

Aunque el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, consideró que "quedaba trabajo técnico por hacer" y sería necesario todavía un mayor esfuerzo de "comprensión" y "clarificación".

Support from the #Eurogroup for the @EU_Commission assessment of Italy’s fiscal situation & for the ongoing dialogue with the Italian authorities. We are following two tracks: dialogue & preparation. We will decide on the next steps based on the outcome of this dialogue.