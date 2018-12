Bruselas detecta ayudas ilegales de Gibraltar a multinacionales

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) instó este jueves a Gibraltar a recuperar cerca de 100 millones de euros en ventajas fiscales concedidas a empresas multinacionales, tras constatar que son ilegales en función de las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea (UE).

La CE constató la ilegalidad del régimen de exención del impuesto de sociedades por intereses y cánones aplicado entre 2011 y 2013 y de cinco resoluciones fiscales, al otorgar "ventajas fiscales selectivas", indicó en un comunicado.

"Este trato fiscal preferente es ilegal en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE y Gibraltar debe ahora recuperar los impuestos impagados", indicó la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

