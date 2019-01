El paro cae al 7,9 % en la eurozona en noviembre

Bruselas (EuroEFE).- La tasa de desempleo cayó una décima en la eurozona en noviembre de 2018 respecto a octubre, hasta el 7,9 %, y se mantuvo estable en el 6,7 % en el conjunto de la Unión Europea (UE) en el mismo mes, informó este miércoles la oficina estadística europea, Eurostat.

Según estos datos, la cifra registrada en la eurozona es la más baja desde noviembre de 2008, mientras que en el caso de los Veintiocho sigue siendo la más baja desde el inicio del registro de la serie mensual del paro en enero de 2000.

En España, la cifra se mantiene como la segunda más alta de la UE y solo por detrás de Grecia, con un 14,7 %, una décima menos que en septiembre.

Eurostat estima que en noviembre de 2018 un total de 16,491 millones de personas estaban en el paro en la UE, de los cuales 13,040 millones en la zona euro.

