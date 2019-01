Ford anuncia despidos en Europa

Berlín (EuroEFE).- El fabricante de automóviles estadounidense Ford anunció este jueves un recorte de personal en Europa, sin aportar cifras concretas y pendiente de la negociación con los interlocutores sociales, con una serie de acciones "clave" entre las que no se menciona a la planta valenciana de Almussafes, que emplea a cerca de 8.000 trabajadores.

"Las mejoras en los costes estructurales se apoyarán en la reducción del superávit laboral en todas las funciones", explica en un comunicado la compañía, que asegura que quiere "reforzar" su "posición competitiva y su rentabilidad" en Europa.

We are taking decisive action to make #Ford sustainably profitable in Europe, working collectively with all stakeholders to deliver a more focused line-up of European-built passenger vehicles, while growing our import and commercial vehicle businesses. https://t.co/39tgKKt8gs

"Estamos tomando decisiones contundentes para transformar el negocio de Ford en Europa", afirma Steven Armstrong, vicepresidente del grupo Ford y presidente de Ford Europa.

La nota subraya que "a corto plazo Ford está acelerando sus acciones clave para ponerse en forma y reduciendo sus costes estructurales".

Recortes en Burdeos, Alemania y Rusia

La "nueva estrategia" incluye el cierre en agosto próximo de la planta de Burdeos (Francia), el fin de la producción del modelo C-MAX y Grand C-MAX en la planta de Saarlouis (Alemania), una reconsideración fundamental de su actividad en Rusia en la sociedad de riesgo compartido Ford Sollers y la "consolidación" de su negocio en el Reino Unido.

Entre las cuatro acciones claves que ha avanzado Ford Europa no se cita a la planta valenciana.

El fabricante agregó que para lograr la reducción de costes laborales que se ha propuesta recurrirá "en la medida de lo posible", a "bajas voluntarias" y trabajará "estrechamente con los interlocutores sociales".

La empresa está iniciando "consultas formales" con su Consejo Laboral y los sindicatos y está "comprometida" a cooperar con todos los actores implicados para poner en marcha su estrategia empresarial para Europa, agrega la nota.

El plan de Ford busca mejorar la "rentabilidad a corto plazo" y un "negocio más competitivo para el futuro", y apunta que la división europea aspira a largo plazo a un margen de beneficio neto de explotación (EBIT) del 6 %.

"Invertiremos en los vehículos, los servicios, segmentos y mercados que más contribuyen a sostener la rentabilidad empresarial a largo plazo, creando valor para todos los actores", agregó Armstrong.

La estrategia del fabricante prevé establecer tres grupos de negocio en Europa: vehículos comerciales, vehículos para pasajeros e importaciones, "cada uno con aspiraciones definidas y organizaciones dedicadas", según el comunicado.

