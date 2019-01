El BCE ve riesgo de que se reduzca el crecimiento en la eurozona

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- El Banco Central Europeo (BCE) observa que existen riesgos de que se reduzca el crecimiento económico de la zona del euro y que el mercado espera que pospondrá la subida de las tasas, según las actas de su última reunión de política monetaria de diciembre.

El Consejo de Gobierno del BCE ya consideró entonces que "la situación sigue siendo frágil" y que podrían reaparecer rápidamente riesgos y nuevas incertidumbres, añaden las actas, publicadas este jueves.

Account of the monetary policy meeting of the Governing Council of the ECB on 12-13 December 2018 https://t.co/gba1pgU7TQ