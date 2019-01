OCDE: Los refugiados tendrán un impacto demográfico y económico mínimo en UE

París (EuroEFE).- Europa ha recibido un récord de refugiados en los últimos cinco años, un flujo que se ha moderado desde 2016 y que en términos demográficos y económicos tendrá una repercusión mínima, según la OCDE, para la que no se justifica la crisis política que ha generado.

En un informe publicado este viernes sobre las formas de mejorar la integración de los refugiados y otros migrantes vulnerables, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calcula que en el horizonte de 2020 esos refugiados aportarán un aumento de la población en edad de trabajar inferior al 0,33 %.

Complementariedad en el mercado laboral

Y dada la baja tasa de actividad de los refugiados, en particular entre las mujeres, su contribución a la fuerza de trabajo será todavía inferior, menor al 0,25 %. El impacto máximo se espera en Alemania, y allí se quedará entre un 0,5 % y un 0,8 %.

Los autores señalan que algunos estudios muestran que la complementariedad entre las competencias laborales de los refugiados y de los nativos puede tener consecuencias positivas para éstos, aunque en ciertos sectores puede haber efectos negativos significativos.

Eso significa que algunos refugiados entran a competir en el mercado laboral con los nativos, algo que se constata en Turquía, el país con más refugiados del mundo.

En cuanto a los costos para integrar a los refugiados, varían mucho de un país a otro, pero se sitúan entre un 0,1 % y un 1 % del producto interior bruto (PIB).

