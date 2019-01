Los mercados creen que el "brexit" se retrasará, según el Banco de Inglaterra

Londres (EuroEFE).- Los mercados creen que la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) se retrasará después de la derrota este artes del acuerdo propuesto por el Gobierno británico, según el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney.

"Hubo una marcada subida de la libra después de la votación y el comentario en los mercados públicos, que coincide con nuestra propia información, indica que ese aumento refleja la expectativa de que el proceso de resolución se extenderá y que la posibilidad de un 'brexit' sin acuerdo puede haber disminuido", declaró el Gobernador del Banco de Inglaterra.

La libra bajó primero, pero enseguida se revalorizó frente al dólar y el euro, después de que la Cámara de los Comunes rechazara anoche por 432 votos en contra y 202 a favor el pacto para la salida de la UE propuesto por la primera ministra, Theresa May.

