España busca una solución al "brexit" de Iberia con la Comisión Europea

Bruselas (EuroEFE).- Responsables del Gobierno de España, la Comisión Europea (CE) y Eurocontrol mantuvieron este jueves reuniones en Bruselas para buscar una fórmula que permita que la aerolínea Iberia, propiedad del grupo británico IAG, se considere empresa española y pueda seguir volando dentro de la Unión Europea (UE) tras el "brexit".

"El problema que tenemos es que hay que estar seguros de que la propiedad y la decisión son europeas" al menos al 51 %, dijo una fuente europea conocedora del expediente.

@Iberia , Spain’s former flag carrier, will no longer meet the criteria to operate flights inside the EU if the UK leaves without a #Brexit agreement on 29 March. Here is why https://t.co/2mAZV85rhY

La comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, envió la pasada semana una carta a los ministros de esa cartera de los Veintisiete Estados miembros que seguirán en la UE pidiéndoles información sobre las compañías que pudieran tener problemas con el "brexit", programado oficialmente para el próximo 29 de marzo.

Fuentes del Ministerio de Fomento señalan que la misiva no incluía "ninguna fecha límite para determinar las condiciones de propiedad y control de ninguna compañía aérea concreta".

Incertidumbre en el transporte europeo

Sin embargo, desde el Ejecutivo comunitario apuntan que, si bien es cierto que no se ponía una fecha límite, la comisaria pedía que la documentación solicitada se presentara en Bruselas "en veinte días hábiles", es decir, a "principios de febrero".

"Después lo analizaremos y veremos si hay algún problema", añaden las fuentes comunitarias, que reconocen que tras el rechazo del Parlamento británico esta semana el pacto alcanzado entre Londres y Bruselas para un divorcio británico ordenado aumentan las posibilidades de un "brexit" sin acuerdo y, por tanto, la incertidumbre para Iberia.

