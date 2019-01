El Eurogrupo empieza a dar forma al presupuesto de la eurozona

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de los países del euro (Eurogrupo) celebran este lunes su primera reunión del año centrados en empezar a diseñar el instrumento presupuestario para la eurozona acordado en diciembre y en buscar una salida al bloqueo político del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos.

Después de que los líderes de la Unión Europea adoptasen en diciembre decisiones para reforzar la eurozona frente a futuras crisis, los ministros debatirán mañana cómo llevarlas a la práctica.

On Monday we’ll hold the first #Eurogroup of the year. Time to plan future work on EDIS & €A budget, to deliver results at June Summit.

Ministers will also discuss € area policy recommendations, the international role of € & @ECB board appointment. https://t.co/HnhAJKEiZB