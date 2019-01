El FMI destaca el crecimiento de España ante la desaceleración de zona euro

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó este lunes el buen comportamiento de España, frente a la "desaceleración" de la zona euro, a la vez que insistió en que se debe continuar reduciendo la deuda pública para que la economía sea "más resistente".

"España lo está haciendo bien en general (...) Es una buena noticia ver que la economía española sigue creciendo por encima del 2 % a pesar de que el resto de la zona euro se desacelera", dijo Gian Maria Milesi-Ferretti, director adjunto del Departamento de Investigación del Fondo en declaraciones a Efe tras presentar el informe de "Perspectivas Económicas Globales" en Davos (Suiza).

