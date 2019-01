Multa de 570 millones a Mastercard por impedir la libre competencia en la UE

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) impuso este martes una multa de 570 millones de euros a Mastercard por obstaculizar el acceso de los comerciantes a servicios de pago con tarjeta transfronterizos más ventajosos, ofrecidos por bancos establecidos en cualquier punto del mercado único.

Esa práctica, que viola las normas comunitarias antimonopolio, permitió a Mastercard "elevar artificialmente los costes de los pagos con tarjeta, lo que perjudicó a los consumidores y a los minoristas", indicó en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

Before EU regulation capped interchange fees, these varied considerably in the EEA. Mastercard obliged banks to charge the fees of the country of the retailer, so the latter could not benefit from lower fees in other EU countries. See more on today's fine: https://t.co/kzmWOFGS8f pic.twitter.com/yeh9ByWe7O