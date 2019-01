La amenaza de un éxodo de empresas pende sobre el Reino Unido

Londres (EuroEFE).- El sector empresarial en el Reino Unido se encuentra en la cuerda floja ante la falta de concreción de cómo se resolverá el "brexit", una incertidumbre que ha empujado al gigante aeroespacial Airbus a sumarse al goteo de empresas que se plantean abandonar el país si la salida se lleva a cabo sin acuerdo.

La compañía europea, que genera en suelo británico unos 6.000 millones de libras (unos 6.900 millones de euros) de facturación al año, advirtió este jueves de que, si se produce una salida de la Unión Europea (UE) no negociada, podría trasladar su actividad a otros países.

El presidente, Tom Enders, aseguró que la situación actual de incertidumbre ha llevado al sector aeroespacial británico "al borde del precipicio".

"El 'brexit' está amenazando con destruir un siglo de desarrollo asentado en la educación, la investigación y el capital humano", agregó en un comunicado difundido este jueves.

Por eso, si la salida del Reino Unido se llevara a cabo sin acuerdo Airbus "potencialmente tendría que tomar decisiones muy perjudiciales para el Reino Unido".

A no-deal #Brexit will lead to @Airbus making “potentially very harmful decisions for [its operations in] the UK”, says Airbus CEO Tom Enders.

Watch Tom Enders’ message: https://t.co/Ahb6NHJTyx pic.twitter.com/UZJzYcgS8H