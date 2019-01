España, principal receptor de financiación del BEI en 2018

Bruselas (EuroEFE).- España fue el país que más financiación recibió del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 2018 con 8.478 millones de euros, un 13 % del total de 64.190 millones que concedió la institución en la Unión Europea y el exterior, según el informe anual de la entidad presentado en Bruselas.

Además fue el octavo país más beneficiado en relación a su Producto Interior Bruto (PIB), ya que recibió el equivalente al 0,7 % de su PIB, el doble de la media de la Unión Europea que se sitúa en el 0,35 %.

En términos relativos, solo Grecia, Chipre, Portugal, Croacia, Polonia, Lituania y Finlandia recibieron más apoyo que España.

El BEI también comunicó los datos de inversión a través del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI), el núcleo del Plan Juncker de la UE para impulsar la inversión tras la crisis, que se canaliza a través del banco.

En este caso, España es la tercera beneficiada en términos absolutos desde la puesta en marcha del programa en 2015 hasta diciembre de 2018, con un total de 8.153 millones de euros en proyectos aprobados, solo por detrás de Francia (11.703 millones) e Italia (9.625 millones).

El BEI calcula que esta aportación servirá para movilizar un total de 46.490 millones de euros en inversiones adicionales públicas o privadas para los proyectos apoyados.

En relación a su PIB, España fue la cuarta beneficiada por detrás de Grecia, Estonia y Portugal.

