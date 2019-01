"Brexit" y "chalecos amarillos" frenan el crecimiento de los dos principales motores de la eurozona

Berlín/París (EuroEFE).- La perspectiva de un "brexit" duro ya ha hecho mella en Alemania, la mayor economía de la Unión Europea (UE), que este miércoles anunció una revisión a la baja de su previsión de crecimiento económico en 2019, mientras que en Francia la crisis de los "chalecos amarillos" restó una décima a su producto interior bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2018, lo que limitó su crecimiento para todo ese año en un 1,5 %.

"Brexit" y tensiones comerciales impactan en el crecimiento económico alemán

El ministro alemán de Economía, Peter Altmaier, reconoció que las cifras que maneja el Ejecutivo alemán obligan a rebajar hasta al 1 % el incremento previsto del Producto Interior Bruto (PIB), ocho décimas menos de lo inicialmente previsto.

Trotz schwierigem globalem Umfeld: Die deutsche #Wirtschaft wächst zum 10. Mal in Folge! Für 2019 rechnet die Bundesregierung mit einem Anstieg des #BIP von 1,0 %. Auch Beschäftigung & Gehälter entwickeln sich weiter positiv. #Jahreswirtschaftsbericht pic.twitter.com/6ETAtZUq6X — BMWi Bund (@BMWi_Bund) January 30, 2019

El ministro aludió a la "gran preocupación" que existe en medios empresariales alemanes ante la perspectiva de que el Reino Unido abandone la UE sin acuerdo.

Se trata de una drástica reducción la del recorte del crecimiento previsto en comparación con previsiones iniciales de aumento del PIB, que el Gobierno alemán había esperado situar en el 1,8 % tanto en 2018 como en 2019.

El año pasado, según los datos de la oficina de estadísticas alemana, se cerró con un incremento del 1,5 % del PIB, mientras que hoy llegó la confirmación de que en 2019 la economía de la "locomotora" europea podrá crecer un moderado 1 %.

Entre las razones que explican la revisión de las previsiones oficiales de Berlín está en primer lugar la posibilidad de que haya un "brexit" sin acuerdo entre el Reino Unido y el resto de los socios de la UE.

"La economía alemana se encuentra también en este año en un rumbo de crecimiento, el décimo año consecutivo. Este es el período de crecimiento más prolongado desde 1966 y al mismo tiempo una señal de la capacidad de nuestras economía social de mercado", empezó diciendo Altmaier.

"Claro que crece el viento en contra, sobre todo procedente del ámbito económico exterior, especialmente por el 'brexit', los conflictos comerciales y el entorno de la política fiscal internacional", reconoció posteriormente ante la prensa.

El ministro admitió que el Ejecutivo se está preparando para las consecuencias de un "brexit" sin acuerdo pero precisó que aunque se pueden aplicar medidas para evitar el impacto de una salida "desordenada" del Reino Unido, habrá áreas en las que eso no será posible.

Aludió a que en los últimos dos años la evolución del tipo de cambio de la libra esterlina y el euro ha perjudicado a la competitividad del sector exterior alemán, con diferencia el sector de donde procede el principal empuje de la economía del país.

"Esto no se puede compensar con preparativos porque el Reino Unido no es miembro de la eurozona", admitió el ministro al ser preguntado en qué áreas no es posible compensar por adelantado el impacto de un "brexit" sin acuerdo.

Y la segunda razón ofrecida para la modificación de las perspectivas oficiales son las tensiones comerciales surgidas entre los grandes bloques tras la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump.

"El crecimiento ralentizado en comparación con el del año anterior tienen que estimularnos para mejorar el marco que permita el éxito y la competitividad" del país, agregó esperanzado el ministro.

Altmaier se refirió al mercado de trabajo y consideró que su desarrollo es "positivo" antes de asegurar que el índice de desempleo se situará "previsiblemente" en el 4,9 % y que el número de ocupados subirá hasta los 45,2 millones.

Otros datos macroeconómicos incluidos en el informe anual presentado por Altmaier y en el que se menciona la reducción de la previsión del crecimiento, aluden al endeudamiento del país, del que indicó que se situará por debajo del umbral del 60 % del PIB.

La crisis de los "chalecos amarillos" restó una décima al PIB francés en 2018

La crisis de los "chalecos amarillos" restó una décima al producto interior bruto (PIB) de Francia en el cuarto trimestre, y en el conjunto de 2018 su crecimiento quedó limitado al 1,5 %, netamente por debajo del 2,3 % alcanzado en 2017.

Las cifras presentadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INSEE), y en particular el alza del 0,3 % del PIB entre octubre y diciembre, son menos desfavorables de las que habían anticipado las principales entidades de previsión, empezando por el Banco de Francia, que había augurado un 0,2 %.

Para el Gobierno son "buenas noticias" puesto que Francia se ha comportado mejor que su principal socio, Alemania, frente a los vientos desfavorables de la coyuntura internacional, y el crecimiento anual ha sido superior al del periodo 2012-2016.

"Pese al deterioro del entorno internacional y al movimiento de los 'chalecos amarillos', el crecimiento francés es sólido. Nuestra política da resultados", escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire.

Croissance de 0,3% au 4ème trimestre et de 1,5% pour 2018. Malgré la dégradation de l'environnement international et le mouvement des gilets jaunes, la croissance française est solide. Notre politique donne des résultats. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) January 30, 2019

El impacto de los "chalecos amarillos" se dejó sentir sobre todo en el consumo, que se estancó en el cuarto trimestre, después de haber aumentado un 0,4 % en los tres meses precedentes, con un repliegue del 1,2 % en las compras de bienes fabricados (tras +0,6 % en el tercer trimestre) y del 0,4 % en las de energía.

"Hubo menos consumo de lo previsto", reconoció a Efe el jefe de coyuntura del INSEE, que precisó que se vendieron menos coches por la puesta en marcha de los nuevos estándares europeos que limitan la contaminación, y que los gastos de energía disminuyeron en parte porque el mes de diciembre fue menos frío que en 2017.

El Ministerio de Economía consideró que los "chalecos amarillos" pudieron afectar igualmente a la inversión, cuyo ritmo de progresión pasó del 1 % en el tercer trimestre al 0,2 % en el cuarto.

La otra cara de la moneda fue el sector exterior, que aportó dos décimas al PIB entre octubre y diciembre, gracias en particular a las exportaciones, cuya progresión se aceleró (+2,4 % tras +0,2 % en el tercer trimestre). Las importaciones, por su parte, se recuperaron (+1,6 % tras -0,7 %).

Las ventas al exterior mejoraron sobre todo por la industria aeronáutica y naval. El departamento de Economía se esforzó en interpretar que Francia está recuperando competitividad.

Por Javier Alonso y Ángel Calvo (edición: Catalina Guerrero)

