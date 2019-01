La UE redujo el paro en 2018, pero sin resolver la brecha juvenil y de género

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y la eurozona lograron en 2018 reducir el desempleo hasta sus mínimos desde el inicio de la crisis financiera, pero apenas consiguieron recortar la brecha que hace que los menores de 25 años y las mujeres sigan registrando tasas superiores a la media.

Así lo revelan los datos de desempleo de diciembre publicados este jueves por la oficina de estadística comunitaria Eurostat, que muestran que el paro se situó al cierre del año en el 6,6 % en los Veintiocho y en el 7,9 % en los países de la moneda única.

