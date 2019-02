La eurozona y la UE crecerán menos de lo esperado en 2019, según la UE

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) rebajó este jueves seis décimas su previsión de crecimiento en la eurozona durante 2019, hasta el 1,3 %, mientras que para el conjunto de la Unión Europea (UE) la redujo cuatro décimas, hasta el 1,5 %.

Las previsiones macroeconómicas de invierno del Ejecutivo comunitario también revisan a la baja el crecimiento del PIB en 2020 tanto en los diecinueve países que comparten la moneda única (hasta el 1,6 %) como en los Veintiocho (al 1,7 %).

En sus estimaciones de otoño, publicadas en noviembre, la CE esperaba que la economía del área del euro creciera un 1,9 % este año y un 1,7 % el siguiente, en tanto que la de la UE se expandiría un 1,9 % en 2019 y un 1,8 % en 2020 en la UE.

After its 2017 peak, the EU economy’s deceleration is set to continue in 2019 to growth of 1.5%. This slowdown is more pronounced than expected last autumn, especially in the euro area, due to global trade uncertainties and domestic factors in our largest economies #ECForecast pic.twitter.com/DQQJYh0z2X — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 7 de febrero de 2019

Tensiones comerciales y la sombra de la deuda

"Nuestra previsión se revisa a la baja, en particular, para las mayores economías de la eurozona. Eso refleja factores externos, como las tensiones comerciales y la ralentización en mercados emergentes, sobre todo, en China", declaró en un comunicado el vicepresidente de la Comisión para el Euro, Valdis Dombrovskis.

#ECForecast: #EU economy will grow for seventh year in a row in 2019. #euro area: 1.3% in 2019; 1.6% in 2020#EU: 1.5% in 2019; 1.7% in 2020



While pace of growth is more moderate, economic fundamentals remain sound.



Read the press release here https://t.co/6VltA36yG3 pic.twitter.com/mUWbMIlDs4 — Annika Breidthardt (@A_Breidthardt) 7 de febrero de 2019

Bruselas también hizo referencia a otros aspectos que tendrán un impacto negativo en el incremento del PIB, y señaló que las "preocupaciones" por el vínculo entre los bancos y la deuda pública, así como por la sostenibilidad de la deuda "están resurgiendo en algunos países de la eurozona".

La CE apuntó, además, a la posibilidad de un "brexit" duro que podría crear "incertidumbre adicional".

"Ser consciente de estos riesgos crecientes supone la mitad del trabajo. La otra mitad es escoger la combinación adecuada de políticas, como facilitar la inversión, redoblar los esfuerzos para llevar a cabo reformas estructurales y perseguir políticas fiscales prudentes", recalcó Dombrovskis.

Domestically, concerns about the sovereign-bank loop and debt sustainability are resurfacing in some euro area countries. The possibility of a disruptive #Brexit creates additional uncertainty. #ECForecast — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 7 de febrero de 2019

Menos crecimiento del esperado en 2018

El Ejecutivo comunitario también revisó a la baja el crecimiento económico durante 2018 de la eurozona y del conjunto de la Unión (dos décimas menos frente a la estimación de noviembre, hasta el 1,9 %).

Bruselas explicó que en la segunda mitad del año pasado la actividad económica se moderó por un menor crecimiento del comercio global, porque "la incertidumbre debilitó la confianza" y porque algunos Estados miembros se vieron afectados "por factores internos temporales".

En ese sentido, la Comisión mencionó la incertidumbre sobre la política fiscal y también las "tensiones sociales", que según el Ejecutivo comunitario afectaron a países como Francia, con las protestas de los "chalecos amarillos" durante los últimos meses.

En cualquier caso, indicó que la economía europea se seguirá beneficiando de "mejores condiciones del mercado laboral, condiciones de financiación favorables y unas políticas presupuestarias ligeramente expansivas".

No obstante, entre las mayores economías, se redujo de manera considerable la estimación de crecimiento durante 2019 en Alemania (del 1,8 % en la previsión de noviembre al 1,1 % en la de febrero), Italia (del 1,2 % al 0,2 %) y Holanda (del 2,4 % al 1,7 %).

Bruselas rebaja su previsión de crecimiento para España al 2,1 %

En cuanto a España, la CE rebajó una décima su previsión de crecimiento para España tanto en 2019 como en 2020, hasta el 2,1 % y el 1,9 %, respectivamente, y advirtió de riesgos ligados a la mayor incertidumbre interna y externa.

En sus previsiones macroeconómicas de invierno, el Ejecutivo comunitario apunta que esta desaceleración se deberá sobre todo a la ralentización del consumo privado, que crecerá en menor medida que los ingresos, al tiempo que aumenta el ahorro de los hogares.

La proyección de la Comisión para este año es ligeramente más pesimista que la del Gobierno español, que estima que el PIB avanzará un 2,2 % en el ejercicio.

Bruselas señala que la "moderada desaceleración" de la economía española se materializó ya en 2018 que, pese al repunte del crecimiento en el cuarto trimestre (0,7 %), se cerró con un avance del PIB del 2,5 %, cinco décimas menos que en 2017 y una menos que lo estimado en noviembre por la Comisión.

Esto se debió al impacto negativo de las exportaciones, que restaron cuatro décimas al crecimiento pese a que la demanda interna siguió siendo robusta.

Bruselas espera que la desaceleración continúe este año y el próximo debido a la citada ralentización del consumo privado y el aumento del ahorro.

El Ejecutivo comunitario advierte de que los riesgos para la perspectiva española están ligados a un "entorno global más débil de lo previsto" y a una "mayor incertidumbre, tanto interna como externa", aunque no cita factores concretos.

Por Julio Gálvez y Laura Pérez Cejuela (edición: Desirée García)

