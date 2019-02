Katainen: En la UE "hay dudas" sobre la tasa digital española

Madrid (EuroEFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen aseguró este viernes que la UE tiene sus "dudas" sobre la tasa digital impulsada por el Gobierno español y sobre la que Europa tiene "muy poca experiencia", ya que son pocos los países con una figura similar.

"No sabemos exactamente cómo se va a recaudar" esa tasa, ha dicho el también comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad durante su participación en el Foro Nueva Economía ante la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, quien ha defendido que es buen momento para que España impulse reformas estructurales.

Respecto a los esfuerzos del Gobierno español por sacar adelante sus propios presupuestos para 2019, Katainen ha expresado su deseo de que se mantenga la estabilidad en España y ha rehusado pronunciarse sobre si el Ejecutivo debería convocar elecciones en caso de no lograrlo.

