El Eurogrupo pide actuar ante los riesgos políticos

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, constatan la ralentización mayor de lo esperado del crecimiento en la eurozona y admiten que será necesario actuar ante los riesgos políticos que pesan sobre la economía.

Stop portraying a slowdown as a crisis. Political risks are driving this growth moderation expected by #ECForecasts today. So it is in our hands to turn the tide & act now to reduce these risks. — Mário Centeno (@mariofcenteno) 7 de febrero de 2019

Philip Lane, nuevo economista jefe del Banco Central Europeo

En su reunión este lunes en Bruselas, los titulares económicos también nominaron al gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane, como nuevo economista jefe del Banco Central Europeo (BCE) y debatieron sobre el diseño del futuro instrumento presupuestario para la eurozona.

La importante revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento económico para la eurozona la semana pasada por parte de la Comisión Europea, seis décimas en 2019, hasta el 1,3 %, ha situado un punto habitualmente rutinario en la agenda del Eurogrupo en el centro del debate.

El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, explicó que la foto de la economía europea "es mixta", ya que, si bien existe una ralentización del ritmo de crecimiento, sus fundamentos siguen siendo "sólidos" y han mejorado el empleo y la inversión.

"La economía de la eurozona lleva 22 trimestres consecutivos creciendo, se han creado más de nueve millones de empleos desde que comenzó la recuperación, está aumentando la inversión (...) y los bancos están mucho mejor capitalizados que antes de la crisis", afirmó Centeno.

Risks dragging down economic growth in the €A are mostly political. This calls for action by policymakers to unwind them. The #Eurogroup today had a discussion on the basis of the latest forecasts from the @EU_Commission. pic.twitter.com/T7p4L5V7Yt — Mário Centeno (@mariofcenteno) 11 de febrero de 2019

Sin embargo, advirtió, "varias veces en el último año hemos puesto demasiado a prueba esta recuperación", de modo que los riesgos se han acumulado.

En este sentido, señaló que "los riesgos que están arrastrando al crecimiento son sobre todo políticos" y requieren que los Estados actúen tanto reduciéndolos como acometiendo reformas nacionales y europeas para protegerse frente a ellos.

"Las políticas nacionales son un ingrediente importante para este proceso, para alimentar las perspectivas de crecimiento", dijo el presidente de Eurogrupo, quien recomendó "evitar la complacencia y ser muy cuidadoso con el diseño de las políticas", así como "dar claridad" a los agentes económicos cuando se adoptan cambios estructurales.

Por su parte, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, descartó que la desaceleración suponga una "amenaza de recesión" este año, pero instó a actuar para garantizar el repunte de la economía en el segundo semestre de 2019.

Los riesgos, coincidió, son a la baja y sobre todo políticos, y proceden del exterior, como las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y del interior de la Unión Europea, como a raíz del "brexit" o de la "incertidumbre" en algunos países del euro.

Réunion constructive sur l’instrument budgétaire pour la zone euro. La volonté d’avancer est là. Il faut maintenant dépasser les lignes rouges de chacun pour aller vers la création d’un instrument budgétaire efficace et suffisamment ambitieux! — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 11 de febrero de 2019

Por otro lado, el Eurogrupo debatió sobre el uso, financiación y gobernanza del futuro presupuesto de la eurozona, que debe tomar forma de aquí a junio y servir para fomentar la competitividad y reducir las divergencias económicas entre los países del euro.

"Hemos discutido dos modos de lograr esto: reforzando la inversión, en particular la inversión pública, y apoyado las reformas estructurales", dijo Centeno.

Desde el punto de vista de la gobernanza, el "reto" consiste en conjugar la necesidad de que este instrumento forme parte del presupuesto de toda la UE con que sean solo los 19 países del euro los que fijen las directrices del mismo.

The #Eurogroup today started the work on a budgetary instrument for the Euro Area. This instrument represents a step change in the process of integration. It will support potential growth, and enhance the resilience and adjustment capacity of our economies. pic.twitter.com/135tAknYFg — Mário Centeno (@mariofcenteno) 11 de febrero de 2019

En este sentido, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, cuyo país lideró la demanda de este presupuesto, insistió en que París quiere que este instrumento "sea gobernado por los 19" y se nutra con recursos propios.

Por Laura Pérerz-Cejuela (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► El Eurogrupo empieza a dar forma al presupuesto de la eurozona