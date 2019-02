La UE creará una Autoridad Laboral Europea

Bruselas (EuroEFE).- Las instituciones de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo provisional para crear una autoridad laboral europea, un organismo para apoyar a las autoridades nacionales en la aplicación de la legislación laboral comunitaria y fomentar la movilidad, informó el Consejo.

"Con 17 millones de europeos viviendo o trabajando en otro Estado miembro, era hora de tener una autoridad laboral europea para apoyar a nuestros ciudadanos móviles, facilitar el trabajo de los Estados miembros y asegurar justicia y confianza en nuestro mercado único", dijo en un comunicado el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker.

El organismo buscará reforzar la coordinación entre los socios europeos para aplicar de forma transfronteriza la legislación laboral de la UE en aspectos como las inspecciones, así como en la lucha contra el trabajo no declarado y la resolución de los conflictos entre dos países.

En este sentido, se planea un proceso de mediación en el que se comienza con un diálogo entre un mediador de este nuevo organismo y representantes de los Estados miembros afectados.

Ese proceso puede terminar con la emisión de un dictamen no vinculante, pero si no se llega a una solución, los países implicados pueden acordar pasar a la segunda etapa de la mediación.

Para la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, este acuerdo es "la guinda en la tarta de un mercado europeo de empleo justo" y el resultado de unas negociaciones "constructivas y rápidas".

"Cuando un litigio esté relacionado con la coordinación de la seguridad social, cualquier Estado miembro afectado podrá solicitar que se remita el caso a la Comisión Administrativa. La Comisión Administrativa, de común acuerdo con los Estados miembros afectados, podrá presentar la misma solicitud", explicó el Consejo.

La meta es la creación de una estructura permanente que reunirá las funciones de varios organismos ya existentes, que "garantice una rápida capacidad de respuesta y la continuidad".

Además, buscará fomentar la movilidad transfronteriza facilitando a trabajadores, empresas y administraciones información sobre los derechos y obligaciones que supone ejercer un oficio en otro país.

La sede física del organismo se decidirá una vez que se adopte el acto legislativo.

Tras el acuerdo provisional entre el Consejo (los países) y la Eurocámara, el texto provisional debe ser ahora examinado por los embajadores de la Unión Europea y quedará pendiente de la votación oficial en el Parlamento y en el Consejo más adelante.

Por Laura Zornoza (edición: Piedad Viñas)

